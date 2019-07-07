2019-07-07T19:10:12+03:00
Общество

Свадьбы ко Дню семьи, любви и верности в Рязани приурочили более 160 пар

А непосредственно в понедельник решили пожениться 28 человек
Мария БЛИНОВА
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В понедельник, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности и в преддверии праздника в Рязани случился свадебный бум. По информации ГТРК «Ока», только за 5 и 6 число зарегистрировать брак решили 150 пар. И это лишь в областном центре.

По словам сотрудников ЗАГСа, День памяти святых Петра и Февронии у рязанцев давно стал излюбленным временем для бракосочетания, и с каждым годом таких молодоженов все больше.

А потому в ближайший понедельник, который в ЗАГСе должен быть выходным, сотрудники ведомства все же выйдут на службу – 8 июля в Рязани пожениться решили 14 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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