ХК «Рязань» начнет чемпионат в Казани

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-06T14:02:46+03:00

На какой же стадии остановится команда с новым тренером и обновленным составом? Притормозит или... Фото: Павел АВЕРИН

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Менеджеры Высшей хоккейной лиги совместно с Федерацией хоккея России разработали и утвердили календарь матчей «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона-2019-2020. ХК «Рязань» начнет регулярный чемпионат четырехматчевой выездной серией; завершит, наоборот, четырьмя играми на домашнем льду.

5 сентября сезон 2019-2020 откроют матчем финалисты прошлого розыгрыша Кубка Петрова: «Сарыарка» и «Рубин». ХК «Рязань» первый матч «гладкого» чемпионата проведет 6 сентября в Казани с «Барсом». Рязанские болельщики увидят команду в деле только 17 сентября, когда во Дворец спорта «Олимпийский» пожалует китайская команда «Ценг Тоу» из Цзилиня. Завершится регулярный чемпионат 18 февраля. ХК «Рязань» завершит эту стадию соревнований днем ранее домашним матчем с «Торпедо-Горький». Увидят ли своих любимцев рязанские болельщики в плей-офф? На этот вопрос ответит коуч Александр Сырцов и обновленная хоккейная дружина. Напомним, что в предстоящем сезоне примут участие 32 команды (26 - Россия, 3 - Казахстан, 2 - Китай, 1 - Узбекистан).

Календарь матчей ХК «Рязань» можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU