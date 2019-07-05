2019-07-05T16:34:48+03:00
Недвижимость

В 17 домах рязанской Горрощи отключат электричество

РГРЭС будет обрезать аварийные деревья
Антон КОНОВАЛОВ
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8 июля МУП «РГРЭС» временно отключит электричество на нескольких улицах рязанской Горрощи. Одного из благ цивилизации с 9.30 до 16.00 лишатся жильцы 17 домов по следующим адресам:

- улица Чернышевского, дома 4, 6, 8, 10, 5, 8а, 6а;

- улица Братиславская, дома 1/2, 5/1;

- улица Гоголя, дома 3, 7, 9/8, 7а, 3а;

- улица Полевая, дома 6, 4, 2/12.

Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, причина отключения – обрезка аварийных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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