В 17 домах рязанской Горрощи отключат электричество
РГРЭС будет обрезать аварийные деревья
Изменить размер текста:
8 июля МУП «РГРЭС» временно отключит электричество на нескольких улицах рязанской Горрощи. Одного из благ цивилизации с 9.30 до 16.00 лишатся жильцы 17 домов по следующим адресам:
- улица Чернышевского, дома 4, 6, 8, 10, 5, 8а, 6а;
- улица Братиславская, дома 1/2, 5/1;
- улица Гоголя, дома 3, 7, 9/8, 7а, 3а;
- улица Полевая, дома 6, 4, 2/12.
Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, причина отключения – обрезка аварийных деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU