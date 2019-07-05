Уличных музыкантов в Рязани обязали согласовывать выступления на Почтовой

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-05T14:00:14+03:00

В заявке просят указывать репертуар и ссылку на свое видео – для примера

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Управление культуры администрации Рязани из-за участившихся жалоб горожан решило взяться за уличных музыкантов, играющих на улице Почтовой и не только. Издан приказ, требующий согласования выступлений с МБУК «Арт-центр» и МАУК «Лесопарк» (смотря о чьей территории ответственности речь).

Теперь, чтобы исполнить те или иные композиции или продекларировать литературные произведения вне рамок массовых мероприятий, артистам нужно подать заявку с указанием личных данных, репертуара, количества выступающих и другой информации. Просят даже ссылку на видео выступления – для примера.

Письмо-согласование выдается на срок от 1 до 6 месяцев, а выступать можно не больше 3 часов в день и только без звукоусиливающей аппаратуры. Также для творческих личностей определят конкретные места.

Содержание выступлений, согласно приказу, должно соответствовать нормам морали и нравственности. Придется обойтись без «…ненормативной лексики, призывов к экстремизму, насилию, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной или аморальной деятельности».

Если заявитель не будет соблюдать правила, разрешение у него отзовут.

ИСТОЧНИК KP.RU