Почта бесплатно принимает от рязанцев посылки для пострадавших в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-05T09:27:51+03:00

Отследить доставку гуманитарного груза можно будет через интернет

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С 5 июля все рязанские почтовые отделения бесплатно принимают посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от разрушительного наводнения в Иркутской области. Пересылка идет в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:

– средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

– моющие и дезинфицирующие средства;

– постельное белье;

– одежда и обувь;

– полотенца, подушки, одеяла;

– не скоропортящиеся продукты питания;

– мобильные телефоны.

– Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается, – уточнили в Почте России.

Посылки должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю выдадут чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU