Почта бесплатно принимает от рязанцев посылки для пострадавших в Иркутской области
С 5 июля все рязанские почтовые отделения бесплатно принимают посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от разрушительного наводнения в Иркутской области. Пересылка идет в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.
К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:
– средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
– моющие и дезинфицирующие средства;
– постельное белье;
– одежда и обувь;
– полотенца, подушки, одеяла;
– не скоропортящиеся продукты питания;
– мобильные телефоны.
– Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается, – уточнили в Почте России.
Посылки должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю выдадут чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.
ИСТОЧНИК KP.RU