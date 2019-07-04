В Рязани могли продавать опасные для жизни противогазы
Руководитель торговой фирмы хранил такие в гараже
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В гараже у руководителя одной из торговых фирм Рязани обнаружили поддельные противогазы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.
По данным правоохранительных органов, сомнительные средства защиты под маркой ГП-7 мужчина хранил в целях сбыта с ноября 2018-го. В апреле 2019 года криминальный товар изъяли сотрудники полицейского управления экономической безопасности.
- По результатам проведенных исследований противогазы имеют признаки контрафакта и фальсификации, не могут быть использованы по назначению и опасны для жизни человека, - пишет пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU