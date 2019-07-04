2019-07-04T06:34:29+03:00
Недвижимость

В лесу под Рязанью нашли разбросанные квитанции об уплате

Теперь жители Рыбного не смогут вовремя внести взносы за капремонт
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Слово "Почтамт" на выброшенной коробке вовсе не означает принадлежность к "Почте России". Фото: соцсетиСлово "Почтамт" на выброшенной коробке вовсе не означает принадлежность к "Почте России". Фото: соцсети
Изменить размер текста:

2 июля в социальных сетях появились фотографии разбросанных по лесу квитанций об уплате взносов в областной фонд капитального ремонта. В комментариях люди сразу стали клеймить плохую работу сотрудников «Почты России». Однако ее официальный представитель в соцсетях Дмитрий Маркин тут же ответил недовольным: «С мая 2019 года УФПС Рязанской области не доставляет счета Фонда капитального ремонта. Фото неудовлетворительной доставки переданы руководству фонда».

Как нам стало известно из информированного источника, областной фонд капремонта, расторгнув договор с «Почтой России», заключил контракт на доставку своих почтовых отправлений с неким ИП Потаповым. Остается констатировать, что пример заказчика (ФКР), к которому имеется масса претензий, оказался заразительным для подрядчика — ИП Потапов деньги получил, но работу свою выполнил недобросовестно. Если так можно назвать не доставленные, а разбросанные в лесу квитанции.

Вместо почтовых ящиков квитанции оказались в лесу. Фото:соцсети

Вместо почтовых ящиков квитанции оказались в лесу. Фото:соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
89-летняя рязанка четыре ночи провела в лесу, но все же нашла дорогу к людям
Минспорт никак не может определиться с названием ФОКа в Рязани
Теперь и в Рязани — море подарков и ШОК-цены на праздничном открытии магазина «Галамарт»
В одном из прудов в Дашково-Песочне прижились черепахи
В Рязани поймали банду школьников, провернувших целую серию преступлений
В Рязани разыскивают насильника, напавшего на несовершеннолетнюю
В Рязани открыли стелу памяти пожарных, погибших на нефтезаводе
В Рязанском районе обнаружили несколько несанкционированных свалок
В Новопавловской роще Рязани проходит «народный субботник»
В Рязани после ЧП со столбом восстановили схему движения троллейбусов
В одной из школ Ряжского района обнаружили бутылку с ртутью
Учитель информатики из Рязани конспирировал наркоторговцев
В Рязани осудили офицера, организовавшего для нужд воинской части незаконную рубку деревьев
Мальчика, выпавшего из окна в Рязани, переведут из реанимации в травматологию
Депутаты гордумы: Концепция развития общественного транспорта должна учитывать мнения рязанцев
В Рязани над Ряжским шоссе парят «радужные» воздушные змеи
Из-за упавшего столба в Рязани изменилась схема движения троллейбусов
В Рязанской области ожидают усиление ветра и грозы
В центре Рязани начали наносить «вафельную» разметку
Рязанские следователи с помощью ДНК-профиля раскрыли убийство шестилетней давности
На Театральной площади в Рязани оборвались троллейбусные провода – образовалась пробка
Появилось фото страшной утренней аварии: иномарку сплющила фура
Еще один рязанский экс-министр отправился в район – возглавил Касимов
Утром в Шиловском районе произошло массовое ДТП – погибла женщина
В ДТП на рязанской дороге пострадали четверо взрослых и ребенок
За один день в Рязанской области нашли сразу двух пропавших людей
Система видеонаблюдения «Ростелекома» на ЕГЭ провела 4,7 млн часов трансляций с видеокамер
В Рязани спасли двойняшек, преждевременно родившихся дома