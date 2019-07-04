В лесу под Рязанью нашли разбросанные квитанции об уплате

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-04T06:34:29+03:00

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2 июля в социальных сетях появились фотографии разбросанных по лесу квитанций об уплате взносов в областной фонд капитального ремонта. В комментариях люди сразу стали клеймить плохую работу сотрудников «Почты России». Однако ее официальный представитель в соцсетях Дмитрий Маркин тут же ответил недовольным: «С мая 2019 года УФПС Рязанской области не доставляет счета Фонда капитального ремонта. Фото неудовлетворительной доставки переданы руководству фонда».

Как нам стало известно из информированного источника, областной фонд капремонта, расторгнув договор с «Почтой России», заключил контракт на доставку своих почтовых отправлений с неким ИП Потаповым. Остается констатировать, что пример заказчика (ФКР), к которому имеется масса претензий, оказался заразительным для подрядчика — ИП Потапов деньги получил, но работу свою выполнил недобросовестно. Если так можно назвать не доставленные, а разбросанные в лесу квитанции.

Вместо почтовых ящиков квитанции оказались в лесу. Фото:соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU