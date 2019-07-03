В Рязани над Ряжским шоссе парят «радужные» воздушные змеи
Многие проезжающие водители заподозрили, что в районе с неблагополучной обстановкой проводится экологическая акция
Часть воздушных змеев прикреплена к деревцам вдоль обочиныФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанцы, проезжающие по Ряжскому шоссе, стали часто наблюдать в районе бывшего комбината химического волокна до десятка парящих вдоль дороги воздушных змеев. В социальных сетях высказываются разные предположения, что это может означать: от побуждения водителей снизить скорость до экологической акции (часть змеев раскрашена в «радужные» цвета, которые использует международная организация «Гринпис»). Как выяснилось, это всего лишь реклама одного из рязанских предприятий, предлагающих товары для праздников и развлечений.
ИСТОЧНИК KP.RU