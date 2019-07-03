2019-07-03T14:17:58+03:00
Общество

В Рязани над Ряжским шоссе парят «радужные» воздушные змеи

Многие проезжающие водители заподозрили, что в районе с неблагополучной обстановкой проводится экологическая акция
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Часть воздушных змеев прикреплена к деревцам вдоль обочиныЧасть воздушных змеев прикреплена к деревцам вдоль обочиныФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Рязанцы, проезжающие по Ряжскому шоссе, стали часто наблюдать в районе бывшего комбината химического волокна до десятка парящих вдоль дороги воздушных змеев. В социальных сетях высказываются разные предположения, что это может означать: от побуждения водителей снизить скорость до экологической акции (часть змеев раскрашена в «радужные» цвета, которые использует международная организация «Гринпис»). Как выяснилось, это всего лишь реклама одного из рязанских предприятий, предлагающих товары для праздников и развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчика, выпавшего и окна в Рязани, планируют перевести из реанимации в травматологию
Депутаты гордумы: Концепция развития общественного транспорта должна учитывать мнения рязанцев
Из-за упавшего столба в Рязани изменилась схема движения троллейбусов
В Рязанской области ожидают усиление ветра и грозы
В центре Рязани начали наносить «вафельную» разметку
Рязанские следователи с помощью ДНК-профиля раскрыли убийство шестилетней давности
На Театральной площади в Рязани оборвались троллейбусные провода – образовалась пробка
Появилось фото страшной утренней аварии: иномарку сплющила фура
Еще один рязанский экс-министр отправился в район – возглавил Касимов
Утром в Шиловском районе произошло массовое ДТП – погибла женщина
В ДТП на рязанской дороге пострадали четверо взрослых и ребенок
За один день в Рязанской области нашли сразу двух пропавших людей
Система видеонаблюдения «Ростелекома» на ЕГЭ провела 4,7 млн часов трансляций с видеокамер
В Рязани спасли двойняшек, преждевременно родившихся дома