Рязанцы могут требовать от кассиров, чтобы чек отправили им на e-mail
2 июля представители управления налоговой службы по Рязанской области встретились с предпринимателями, у которых появились вопросы по применению онлайн-касс. С 1 июля эта техника стала обязательной для большинства видов бизнеса – даже при безналичных расчетах.
Кассовые аппараты с моментальной передачей данных в интернет, по словам начальника контрольного отдела рязанского УФНС Романа Смалева, могут помочь руководителям предприятий в режиме реального времени удаленно следить за покупками и продажами. Новая система будет полезной и для потребителей.
– Теперь покупатель может всегда потребовать, чтобы вы прислали чек ему на смартфон или на e-mail, – заметил Роман Смалев. – Например, это устранит недоразумения, когда к концу гарантийного срока какая-то техника ломается, а бумажный чек уже давно выцвел и не читается.
ИСТОЧНИК KP.RU