Рязанцы могут требовать от кассиров, чтобы чек отправили им на e-mail

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-02T15:10:46+03:00

Беседа о вступивших в силу нововведениях для бизнеса продолжалась больше двух часов Фото: Владимир ФРОЛОВ

Начальник отдела рязанского УФНС побеседовал с предпринимателями о возможностях онлайн-касс и их использовании

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2 июля представители управления налоговой службы по Рязанской области встретились с предпринимателями, у которых появились вопросы по применению онлайн-касс. С 1 июля эта техника стала обязательной для большинства видов бизнеса – даже при безналичных расчетах.

Кассовые аппараты с моментальной передачей данных в интернет, по словам начальника контрольного отдела рязанского УФНС Романа Смалева, могут помочь руководителям предприятий в режиме реального времени удаленно следить за покупками и продажами. Новая система будет полезной и для потребителей.

– Теперь покупатель может всегда потребовать, чтобы вы прислали чек ему на смартфон или на e-mail, – заметил Роман Смалев. – Например, это устранит недоразумения, когда к концу гарантийного срока какая-то техника ломается, а бумажный чек уже давно выцвел и не читается.

ИСТОЧНИК KP.RU