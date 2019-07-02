2019-07-02T11:50:09+03:00
Происшествия

На рязанской дороге перевернулся трактор с пассажирами в прицепе

Двое в итоге оказались на больничной койке
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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1 июля около 10:40 в Рязанском районе произошло ДТП с трактором. Авария случилась на дороге Алтуфьево-Прудный, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

61-летний водитель на тракторе «МТЗ» улетел в кювет – там техника опрокинулась, а прицеп перевернулся. Причем перевозил пенсионер не сено: в прицепе находились четверо мужчин в возрасте от 32 до 52 лет. В результате все они получили травмы. Двое пострадали настолько серьезно, что их госпитализировали. Сам водитель при этом не пострадал.

– Это является грубым нарушением правил перевозки людей. Пассажиров запрещено перевозить вне кабины автомобиля, трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения, – напоминают в ГИБДД.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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