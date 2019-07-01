2019-07-01T17:32:00+03:00
Общество

Прокуратура нашла в рязанской глубинке опасные скотомогильники

Они несут угрозу заражения животных и людей
Антон КОНОВАЛОВ
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Прокуратура проверила скотомогильники в Кораблинском районе. Всего их там насчитывается 16 – 10 действующих и 6 закрытых, притом в двух населенных пунктах обнаружены бесхозные объекты.

Речь идет о деревне Моловка и селе Незнаново, где скотомогильники не оформлены в собственность, как и участки под ними. Они не соответствуют требованиям ветеринарного законодательства, а значит несут угрозу загрязнения почв и грунтовых вод, могут привести к мору животных и распространению инфекций среди населения.

Местные чиновники проблемой не занимались. Теперь четырьмя представлениями прокуратура наказала главам сельских поселений исправить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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