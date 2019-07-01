2019-07-01T14:20:47+03:00
Недвижимость

В Московском районе Рязани перенесли один из пунктов КВЦ

Центр приема платежей на улице Крупской заменит тот, что работал на улице Новаторов
Антон КОНОВАЛОВ
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1 июля в Рязани открылся новый пункт МП «КВЦ» в доме №19 по улице Крупской. Он заменил центр приема платежей, располагавшийся на улице Новаторов, д. 2 корп. 7.

Центр на Крупской оснастили электронной очередью. Там же предусмотрели рабочие места для специалистов КВЦ, РМПТС, «Водоканала» и РГМЭК, которые начнут принимать с 8 июля по графику, указанному на сайте мпквц.рф. Кассы для приема платежей будут работать с 8.30 до 18.00 в понедельник-пятницу и с 9.00 до 16.00 в субботу.

Предварительно записаться можно по телефону: (4912) 33-78-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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