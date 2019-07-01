В рязанской глубинке вылетевшую с дороги «семерку» смяло, как консервную банку
Водитель скончался от полученных травм
Фото: 62.мвд.рф
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29 июня в Милославском районе случилось смертельное ДТП с участием ВАЗ-2107. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, примерно в 17.43 62-летний местный житель не справился с управлением и вылетел с дороги, где автомобиль опрокинулся (причем, судя по всему, неоднократно).
«Семерку», которая в итоге оказалась не в одном десятке метров от дороги, смяло, как консервную банку. От полученных травм водитель скончался.
Всего с 28 по 30 июня в результате 18 ДТП 1 человек погиб, а 24 пострадали.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU