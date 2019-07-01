В рязанском Канищеве ночью избили мужчину
Полиция начала проверку
Кадр видеозаписи с канала www.instagram.com/rzn_life/
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На улице Интернациональной в Рязани избили мужчину. Конфликт произошел около магазина, расположенного в районе разворотного круга.
Автор записи на Instagram-канале RZN LIFE утверждает, что его родственник (потерпевший) шел с женой и ребенком, сделал замечание нескольким незнакомцам, которые стояли у входа в магазин и мешали пройти, а те в ответ пустили в ход кулаки.
Как все произошло на самом деле, покажет проверка. В пресс-службе УМВД «Комсомолке» сообщили, что полиция начала разбираться в ситуации.
Драка в мкр. Канищево.
ИСТОЧНИК KP.RU