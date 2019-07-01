В рязанском Канищеве ночью избили мужчину

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-01T12:12:37+03:00

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На улице Интернациональной в Рязани избили мужчину. Конфликт произошел около магазина, расположенного в районе разворотного круга.

Автор записи на Instagram-канале RZN LIFE утверждает, что его родственник (потерпевший) шел с женой и ребенком, сделал замечание нескольким незнакомцам, которые стояли у входа в магазин и мешали пройти, а те в ответ пустили в ход кулаки.

Как все произошло на самом деле, покажет проверка. В пресс-службе УМВД «Комсомолке» сообщили, что полиция начала разбираться в ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/717695" frameborder="0"></iframe> Драка в мкр. Канищево.

ИСТОЧНИК KP.RU