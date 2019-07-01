2019-07-01T12:12:37+03:00
Происшествия

В рязанском Канищеве ночью избили мужчину

Полиция начала проверку
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Кадр видеозаписи с канала www.instagram.com/rzn_life/Кадр видеозаписи с канала www.instagram.com/rzn_life/
Изменить размер текста:

На улице Интернациональной в Рязани избили мужчину. Конфликт произошел около магазина, расположенного в районе разворотного круга.

Автор записи на Instagram-канале RZN LIFE утверждает, что его родственник (потерпевший) шел с женой и ребенком, сделал замечание нескольким незнакомцам, которые стояли у входа в магазин и мешали пройти, а те в ответ пустили в ход кулаки.

Как все произошло на самом деле, покажет проверка. В пресс-службе УМВД «Комсомолке» сообщили, что полиция начала разбираться в ситуации.

Драка в мкр. Канищево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24