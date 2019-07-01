В Рязани завершилась акция «Проезд дешевле с картой Visa»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-01T10:33:49+03:00

Во время акции намного больше людей стали платить банковской картой, а не наличными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь за 21 рубль можно проехать только по карте «Городская» в автобусах с наклейкой

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С 1 июля в Рязани проезд по банковской карте в общественном транспорте вновь стал стоить 23 рубля. Напомним, в ходе совместной акции с Visa и «УмКА» цену снижали до 21 рубля.

Как отмечается на сайте оператора автоматизированной системы оплаты, Рязань стала первым городом, где была проведена такая акция. В дальнейшем ее распространили и на другие города.

«УмКА» предоставила статистику, согласно которой в период действия акции - с 21 марта по 30 июня - число пассажиров, использующих в троллейбусах, автобусах и маршрутках банковскую карту, увеличилось втрое.

Теперь за 21 рублей можно проехать только по карте «Городская» в автобусах с наклейкой, которые работают на маршрутах №41,47, 49, 73, 77, 85, 88, 98.

ИСТОЧНИК KP.RU