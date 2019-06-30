Рязанская прокуратура требует расторгнуть почти 60 браков с иностранцами

30 Июнь 23:34 2019-06-30T23:45:00+03:00

Расторгнутые браки вряд ли имели шанс быть отмеченными в День любви и верности через 25 или 50 лет Фото: Владимир ФРОЛОВ

По мнению ведомства, эти союзы являются фиктивными и преследовали лишь получение материальной выгоды

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Прокуратура Рязанской области в ходе проверок выявила 58 браков граждан РФ с иностранными гражданами, которые посчитала фиктивными. Большинство материалов уже передано в суды, которые вынесли свои решения.

Правоохранительное ведомство отследило все случаи, когда супруги не жили вместе и явно не собирались создавать семью. В прокуратуре считают, что целью вступавших в брак иностранцев было получение материальной выгоды – например, в процессе упрощенного получения гражданства России.

Дела о 52 браках из 58 выявленных уже рассмотрены в суде, требования прокуратуры там были удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU