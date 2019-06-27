В Сасове песенный фестиваль завершится 8-часовым гала-концертом

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-27T16:18:30+03:00

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28-29 июня в Сасове состоится XXII Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору Александру Аверкину. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».

На праздник приедут творческие коллективы и исполнители из Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Ульяновска, Волгограда, Саранска и даже Новосибирска. Среди именитых: государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, композитор Олег Иванов и исполнитель русских песен Владимир Девятов.

В первый день фестиваля пройдут песенный, поэтический и художественный конкурсы. По традиции гости соберутся в Музее русской песни и проведут акцию «Дар музею». Вечером зрители увидят концертную программу «Вечер в кругу друзей».29 июня в деревне Шафторка, в доме-музее А. П. Аверкина, пройдет встреча с односельчанами композитора. Будут звучать русские песни и вспоминания о знаменитом уроженце Сасовского района. А в селе Рогожка будут петь частушки под гармошку. Завершится фестиваль восьмичасовым гала-концертом, который закончится в полночь красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU