2019-06-27T15:30:01+03:00
Происшествия

Рязанка впервые проехалась на краденом велосипеде и сразу встретилась с его владельцем

До этого дама год терпела и ждала прогулки
Мария БЛИНОВА
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Год назад у жителя поселка Александро-Невский увели горный велосипед. Тот стоял в открытом гараже, откуда и исчез, сообщает издательство «Пресса». Хозяин погоревал, но про технику не забыл, сохранив документы на своего «железного коня».

А тут, идя по улице райцентра, увидел как на велосипеде, крайне похожем на пропавший, разъезжает его землячка. Мужчина обратился в полицию.

Оперативники позвали женщину в отделение, где она и призналась в краже. Шла, мол, мимо открытого гаража, увидела классный велосипед, и не сдержалась. Зато потом запаслась терпением: год держала добычу на привязи, и только сейчас решилась прокатиться. И тут же попалась на глаза настоящего владельца велосипеда.

Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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