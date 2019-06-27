Рязанским теплосетям разрешили взять в долг 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-27T13:20:41+03:00

Депутаты гордумы проголосовали за разрешение на кредит не более чем под 11,15% годовых

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Рязанскому муниципальному предприятию тепловых сетей (РМПТС) не хватает оборотных средств. Вопрос об их пополнении за счет банковского кредита был вынесен 27 июня на рассмотрение Рязанской гордумы. Депутаты разрешили взять кредит с процентной ставкой не выше 11,15% годовых.

Кредит поможет погасить долги перед основными поставщиками (ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань» и ПАО «Квадра») за топливно-энергетические ресурсы. Сумма долгов на 1 мая 2019 года составляла 393,5 млн руб. Расходы предприятия в 2019 году ожидаются в размере 4 млрд 940,8 млн руб., а доходы – лишь в размере 4 млрд 838,8 млн руб.

«Данная сделка не окажет отрицательного влияния на финансовое состояние муниципального унитарного предприятия», – написало в своем отзыве управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU