Рязанским теплосетям разрешили взять в долг 100 миллионов рублей
Рязанскому муниципальному предприятию тепловых сетей (РМПТС) не хватает оборотных средств. Вопрос об их пополнении за счет банковского кредита был вынесен 27 июня на рассмотрение Рязанской гордумы. Депутаты разрешили взять кредит с процентной ставкой не выше 11,15% годовых.
Кредит поможет погасить долги перед основными поставщиками (ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань» и ПАО «Квадра») за топливно-энергетические ресурсы. Сумма долгов на 1 мая 2019 года составляла 393,5 млн руб. Расходы предприятия в 2019 году ожидаются в размере 4 млрд 940,8 млн руб., а доходы – лишь в размере 4 млрд 838,8 млн руб.
«Данная сделка не окажет отрицательного влияния на финансовое состояние муниципального унитарного предприятия», – написало в своем отзыве управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU