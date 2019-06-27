Правительство Рязанской области на день приедет в Рыбное

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-27T11:30:33+03:00

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Правительство Рязанской области 28 июня проведет выездной прием граждан в городе Рыбное. Руководители министерств и ведомств будут доступны с 8.30 до 9.30 в управлении образования и молодежной политики администрации Рыбновского муниципального района по адресу Набережный переулок, 2а.

- Обратившиеся смогут получить консультации по вопросам, входящим в компетенцию центральных исполнительных органов власти, - сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Ранее аналогичные приемы проходили в Пронском, Кораблинском и Сасовском районе. Во время таких поездок организуются выездные заседания правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU