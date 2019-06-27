2019-06-27T10:46:58+03:00
Происшествия

В Скопине юноша разогнался и перевернулся на ВАЗ-2115

17-летнего водителя госпитализировали
Антон КОНОВАЛОВ
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26 июня в Скопине вылетел с дороги и опрокинулся ВАЗ-2115 с 17-летним юношей. Молодого водителя, который на большой скорости не справился с управлением, госпитализировали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как парень, не достигший совершеннолетия и не имеющий водительских прав, получил доступ к автомобилю, полицейские выясняют в ходе проверки. Инцидент, кстати, произошел поздно ночью – примерно в 2.40.

Упомянутое ДТП стало единственным за сутки на дорогах Рязанской области, в котором пострадал человек. Автоинспекторы выявили более 7500 нарушений ПДД и задержали 6 пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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