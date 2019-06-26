В Рязанскую область 26 июня придут дожди и град

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-26T14:07:41+03:00

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В среду, 26 июня, Главное управление МЧС по Рязанской области по средством SMS-рассылки предупредило рязанцев об ухудшении погоды. В сообщении говорит, что 26-27 июня на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы и град. Скорость ветра усилится до 18 метров в секунду.

Представители ведомства просят рязанцев и гостей региона соблюдать элементарные требования безопасности, а в случае возникновения чрезвычайных ситуация звонить по телефонам «01» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU