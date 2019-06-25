Терапевт из Рязанской области – в числе призеров Всероссийского конкурса врачей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-25T11:15:08+03:00

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В столице подвели итоги Всероссийского конкурса врачей-2019, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области. В этом году на конкурс поступило 596 работ из 60 регионов Российской Федерации. Медики боролись за звание лучших в 29 номинациях.

В итоге в номинации «Лучший участковый терапевт» второе место заняла доктор из нашей области – это Ирина Петрынина из Рязанской межрайонной больницы.

Напомним, год назад на том же конкурсе в число лауреатов вошли сразу два рязанских врача – эндокринолог и акушер-гинеколог.

ИСТОЧНИК KP.RU