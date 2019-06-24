Жильцов рязанской многоэтажки эвакуировали из-за пожара
ЧП произошло на улице Зубковой
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В понедельник, 24 июня, в 12 часов 2 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в облцентре, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Огонь возник в блочной девятиэтажке на улице Зубковой – на седьмом этаже. На место выехали пять пожарных расчетов, это 15 человек сотрудников Государственной противопожарной службы.
В итоге распространение огня удалось предотвратить – он повредил лишь два балкона.
Во время пожара эвакуировали семь человек. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU