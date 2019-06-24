2019-06-24T19:01:36+03:00
Происшествия

На рязанской дороге около АЗС загорелась легковушка

Водитель и пассажир из машины успели выскочить
Мария БЛИНОВА
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В понедельник, 24 июня, около пяти вечера на АЗС рядом с райцентром Сараи произошло ЧП, сообщает издательство «Пресса». Около автозаправочной станции, стоящей рядом с дорогой Сараи-Ухолово, загорелась легковушка.

Водитель вместе с пассажиром в это время находились в автомобиле – они высочили и тут же вызвали пожарных. Расчет спасателей прибыл быстро, однако салон ВАЗ-21099 спасти не удалось – тот выгорел полностью.

Как позже рассказал владелец машины, дым из-под капота повалил неожиданно и очень быстро – молодые люди только и успели, что выйти. Что касается материальных потерь, то, к счастью, хозяин ВАЗ его застраховал, причем совсем недавно.

Среди причин ЧП, как наиболее вероятную, владелец рассматривает замыкание в электропроводке. В любом случае разбираться теперь будут специалисты.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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