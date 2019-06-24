2019-06-24T14:46:21+03:00
Общество

Рязанские кинологи УФСИН соревновались в мастерстве

Самыми сильными в дрессуре оказались сотрудники ИК-6
Константин МОГИЛИН
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Победителям вручили медали, почетные грамоты и ценные подарки. Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Рязанской области.Победителям вручили медали, почетные грамоты и ценные подарки. Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Рязанской области.
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21 июня кинологической службе УФСИН по Рязанской области исполнилось 110 лет. По этому поводу в ИК-1 прошли соревнования среди команд всех исправительных учреждений региона.

Четвероногие помощники под руководством опытных инструкторов должны были показать навыки и умения необходимые для службы в подразделениях УФСИН: преодолеть полосу препятствий, обыскать транспорт и местность, взять след и задержать условного беглеца. Как рассказали в пресс-службе ведомства, служебная собака должна уверенно себя вести при лобовой атаке с выстрелами.

В результате по итогам четырех соревновательных дней первое место в командном зачете заняли сотрудники исправительной колонии №6, второе получил отдел по конвоированию, а третье досталось ИК-1.

Четыре дня команды всех исправительных учреждений региона показывали навыки по курсу дрессировки. Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Рязанской области.

Четыре дня команды всех исправительных учреждений региона показывали навыки по курсу дрессировки. Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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