Рязанские кинологи УФСИН соревновались в мастерстве
21 июня кинологической службе УФСИН по Рязанской области исполнилось 110 лет. По этому поводу в ИК-1 прошли соревнования среди команд всех исправительных учреждений региона.
Четвероногие помощники под руководством опытных инструкторов должны были показать навыки и умения необходимые для службы в подразделениях УФСИН: преодолеть полосу препятствий, обыскать транспорт и местность, взять след и задержать условного беглеца. Как рассказали в пресс-службе ведомства, служебная собака должна уверенно себя вести при лобовой атаке с выстрелами.
В результате по итогам четырех соревновательных дней первое место в командном зачете заняли сотрудники исправительной колонии №6, второе получил отдел по конвоированию, а третье досталось ИК-1.
Четыре дня команды всех исправительных учреждений региона показывали навыки по курсу дрессировки. Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU