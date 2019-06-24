В Рязани «Приора» сбила 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-24T13:50:28+03:00

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21 июня на улице Шереметьевской в Рязани 6-летний ребенок попал под машину 28-летнего горожанина. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, примерно в 21.35 «Лада Приора» сбила юного пешехода, который неожиданно вышел из-за стоящего автомобиля.

Какие травмы получил малыш, не конкретизируется. Известно лишь, что его доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка.

Всего 21-23 июня в 15 ДТП на территории региона 4 человека погибли и 24 получили различные травмы. Автоинспекторы задержали 19 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU