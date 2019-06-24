Рязанка с помощью поддельных чеков обманула 10 продавцов по объявлениям

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-24T13:05:55+03:00

Она забирала электронику и обувь, не оплатив товар

Изменить размер текста: A A

Полиция передала в суд дело о мошенничестве против 25-летней жительницы села Поляны. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, она обманула 10 человек, продававших подержанные вещи.

Женщина выискивала нужные ей объявления, связывалась с продавцами, узнавала реквизиты банковских карт и привязанные к ним номера телефонов. Далее мошенница изготавливала поддельные чеки, убеждала своих жертв, что все оплатила, и забирала товар.

Таким способом были похищены сотовые телефоны, игровая приставка, телевизоры, кроссовки. Причиненный ущерб оценили как значительный.

ИСТОЧНИК KP.RU