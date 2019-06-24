Пропавший неделю назад пожилой рязанец погиб

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-24T10:16:23+03:00

Мужчине было 72 года

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19 июня поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 72-летний Михаил Колобущенков.

Еще в понедельник, 17 числа, пожилой мужчина вышел из своего дома в Касимове и исчез. Поиски осложнялись тем, что он дезориентирован.

Все эти дни волонтеры искали Михаила Сергеевича, где могли. А 23 июня в группе появилась трагическая запись «Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким».

Подробности трагедии, равно как и поисков, не сообщаются – это стандартная практика отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU