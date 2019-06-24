Рязанскому продавцу предписали уничтожить больше 5 килограммов колбасы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-24T09:54:56+03:00

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Специалисты Россельхознадзора, как сообщает пресс-служба управления, побывали в одной из торговых точек Шиловского района и предписали уничтожить продававшуюся там продукцию животного происхождения. Причина – отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Проверяющие не смогли удостовериться в безопасности двух видов сосисок, двух видов сарделек и трех видов колбасы общим весом почти 5,5 килограмма. Памятуя о превентивных мерах против распространения африканской чумы свиней и птичьего гриппа, юрлицо обязали товар утилизировать.

Отмечается, что внеплановая проверка проводилась в начале июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU