МЧС выпустило грозовое метеопредупреждение для Рязанской области

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-23T15:19:37+03:00

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До конца суток 23 июня, а также ночью и утром 24-го в Рязанской области, в том числе в Рязани, ожидаются грозы с дождем, местами сильным. Такое метеопредупреждение выпустило региональное ГУ МЧС, ссылаясь на данные филиала Гидрометцентра.

Помимо дождя в отдельных районах может пройти град. Скорость ветра при порывах может достигать 12-17 метров в секунду.

В понедельник температура будет ниже воскресной. После ночных +12…+17 градусов днем воздух по области прогреется до +22…+27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU