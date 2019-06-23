2019-06-23T15:19:37+03:00
Происшествия

МЧС выпустило грозовое метеопредупреждение для Рязанской области

В отдельных районах град
Антон КОНОВАЛОВ
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До конца суток 23 июня, а также ночью и утром 24-го в Рязанской области, в том числе в Рязани, ожидаются грозы с дождем, местами сильным. Такое метеопредупреждение выпустило региональное ГУ МЧС, ссылаясь на данные филиала Гидрометцентра.

Помимо дождя в отдельных районах может пройти град. Скорость ветра при порывах может достигать 12-17 метров в секунду.

В понедельник температура будет ниже воскресной. После ночных +12…+17 градусов днем воздух по области прогреется до +22…+27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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