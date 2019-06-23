В Клепиковском районе «Газель» разбилась всмятку при столкновении с фурой

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-23T10:39:32+03:00

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22 июня на трассе «Рязань – Спас-Клепики» случилась авария с участием «Газели» и фуры. В результате столкновения, которое произошло около деревни Рябиновка Клепиковского района, малотоннажный грузовик был буквально разбит всмятку, а большегруз перевернулся.

Видео последствий ДТП, снятое очевидцем, выложено в Instagram каналом rzn_life.

Официальной информации о случившемся от полиции пока не поступало. Подробности уточняются.

rzn_life ДТП около Рябиновки Клепиковского района

ИСТОЧНИК KP.RU