2019-06-23T10:39:32+03:00
Происшествия

В Клепиковском районе «Газель» разбилась всмятку при столкновении с фурой

Большегруз перевернулся
Антон КОНОВАЛОВ
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22 июня на трассе «Рязань – Спас-Клепики» случилась авария с участием «Газели» и фуры. В результате столкновения, которое произошло около деревни Рябиновка Клепиковского района, малотоннажный грузовик был буквально разбит всмятку, а большегруз перевернулся.

Видео последствий ДТП, снятое очевидцем, выложено в Instagram каналом rzn_life.

Официальной информации о случившемся от полиции пока не поступало. Подробности уточняются.

rzn_liferzn_life
ДТП около Рябиновки Клепиковского района
92 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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