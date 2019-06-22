Воинственный пенсионер-рязанец угрожал убить близких родственников

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-22T10:55:17+03:00

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В полицию обратилась 31-летняя жительница Кораблина, которая сообщила, что ее собирается убить 74-летний родной отец. От слов он перешел к делу, и даже принялся ее душить. Женщина прибежала к стражам правопорядка.

Участковый полицейский отдела МВД России «Кораблинский» немедленно прибыл на указанный адрес и утихомирил пенсионера. Выяснилось, что он уже неоднократно высказывал различные претензии в отношении действий дочери и ее мужа, которые живут с ним в одной квартире. Однажды пожилой мужчина пригрозил 40-летнему мужу дочери, заступившемуся за супругу, пристрелить его из пневматического пистолета.И уже взял его в руки — семейной паре пришлось спасаться бегством.

В отношении столь обидчивого и воинственного немолодого уже человека возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.119 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU