В рязанское хозяйство прибыли почти три тысячи племенных нетелей из Европы

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-20T19:44:40+03:00

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В мае и июне в животноводческие комплексы Пителинского и Чучковского районов привезли 2840 голов племенных нетелей голштинской породы. Животные прибыли из Нидерландов, Германии и Дании. Все они поступили на фермы ООО «ОКА МОЛОКО», сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Для тех, кто не в курсе, поясним: нетели – это осемененные телки. То есть еще не коровы, которые отелились и дают молоко, но уже и не «девушки».

Сейчас все они на карантине. Позже будущих кормилиц перевезут в новый животноводческий комплекс в Шацком районе – на еще одно обособленное предприятие ООО «ОКА МОЛОКО».

ИСТОЧНИК KP.RU