2019-06-20T19:44:40+03:00
Экономика

В рязанское хозяйство прибыли почти три тысячи племенных нетелей из Европы

Юные буренки обживаются в Чучковском и Пителинском районах
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мае и июне в животноводческие комплексы Пителинского и Чучковского районов привезли 2840 голов племенных нетелей голштинской породы. Животные прибыли из Нидерландов, Германии и Дании. Все они поступили на фермы ООО «ОКА МОЛОКО», сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Для тех, кто не в курсе, поясним: нетели – это осемененные телки. То есть еще не коровы, которые отелились и дают молоко, но уже и не «девушки».

Сейчас все они на карантине. Позже будущих кормилиц перевезут в новый животноводческий комплекс в Шацком районе – на еще одно обособленное предприятие ООО «ОКА МОЛОКО».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани проходит российско-китайский муниципальный форум
В Рязани обсудили нюансы прямых платежей потребителей в ресурсоснабжающие организации
В Рязани хотят заблокировать сайты по продаже электроудочек
В рязанском райцентре раскрыли дело маньяка по прозвищу Электрик
РНПК подтвердила применение международных стандартов
В Спасо-Преображенском храме Рязани появилась икона высотой 3 метра
В рязанской больнице №10 прокуратура не нашла важнейшего лекарства
Анонимные наркоманы рассказали рязанским чиновникам о работе своего движения
Жители рязанского села Сельцы готовились к эвакуации из-за угрозы лесного пожара
Рязанские спасатели опубликовали прогноз о сильной жаре 21 июня
Под Рязанью прошли антитеррористические учения
Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью обещают потушить к вечеру
В Рязани снизят тариф на объявленную ценность при отправке посылок
На площадке «Единой России» обсудили современные тренды информационной работы
С 1 июля в Рязанской области вновь подорожает газ для населения
Пощуповский монастырь попытались оштрафовать на 400 тысяч рублей
В Листвянке 52-летнего рязанца убили из-за ревности
Рязанец украл от церкви велосипед, а из крестильни - иконы и продукты
Деньги для школ и детсадов дадут пяти районам Рязанской области