В Спасо-Преображенском храме Рязани появилась икона высотой 3 метра

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-20T16:02:47+03:00

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В Спас-Преображенском храме микрорайона Канищево в верхнюю часть иконостаса был установлен образ Богоматери высотой около 3 метров. Об этом сообщил интернет-сайт Рязанской епархии Русской православной церкви.

Икона была освящена еще 16 июня, на праздник Троицы, находясь «внизу». Для проведения работ по ее подъему были возведены особые строительные леса, для защиты красочного изображения вырезано специальное покрытие. Для помощи созвали не только всех сотрудников храма, но и добровольцев из жителей Канищева. После необходимой подготовки образ подняли на самый верх главного иконостаса.

ИСТОЧНИК KP.RU