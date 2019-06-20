2019-06-20T16:02:47+03:00
Общество

В Спасо-Преображенском храме Рязани появилась икона высотой 3 метра

Образ Богоматери для верхней части иконостаса был освящен 16 июня, на праздник Троицы
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Фотографии процесса установки иконы размещены на интернет-сайте Рязанской епархииФотографии процесса установки иконы размещены на интернет-сайте Рязанской епархии
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В Спас-Преображенском храме микрорайона Канищево в верхнюю часть иконостаса был установлен образ Богоматери высотой около 3 метров. Об этом сообщил интернет-сайт Рязанской епархии Русской православной церкви.

Икона была освящена еще 16 июня, на праздник Троицы, находясь «внизу». Для проведения работ по ее подъему были возведены особые строительные леса, для защиты красочного изображения вырезано специальное покрытие. Для помощи созвали не только всех сотрудников храма, но и добровольцев из жителей Канищева. После необходимой подготовки образ подняли на самый верх главного иконостаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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