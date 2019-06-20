В Листвянке 52-летнего рязанца убили из-за ревности
Следователи Рязанского района расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Труп 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на одной из дач поселка Листвянка, сообщает областное СУ СК РФ.
На месте криминалисты нашли и орудие преступления, и ценные «следы». В итоге двух подозреваемых разыскали довольно быстро – это знакомые убитого, жители Рязани 1976 и 1972 годов рождения. Вечером 15 июня трое мужчин поссорились на почве ревности, и гости избили 52-летнего мужчину. От травм тот скончался на месте.
Назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые заключены под стражу.
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU