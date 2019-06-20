2019-06-20T10:04:29+03:00
Спорт

«Рязанский Игнашевич» вошел в тренерский штаб Навоченко

Олег Елисеев из помощников переквалифицировался в полноценного тренера
Павел АВЕРИН
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Елисеев и Навоченко. Фото: Алена Епифанова.Елисеев и Навоченко. Фото: Алена Епифанова.
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Олег Елисеев вошел в тренерский штаб ФК «Рязань». Об этом сообщила пресс-атташе клуба Алена Епифанова.

Олег Елисеев, которого не иначе как «рязанским Игнашевичем» болельщики не именуют, завершил карьеру игрока в минувшем сезоне. И это не метафора: на профессиональном уровне за рязанские команды мастеров защитник отыграл 600 матчей. С зимы 2019 года Олег Елисеев был помощником тренеров Гарника Аваляна и Валерия Бахмутова.

Руководитель регионального минспорта, отчитываясь перед депутатами на прошлом заседании Облдумы, подчеркнул два принципиальных момента. По словам Владислава Фролова, его тревожит состояние менеджмента в ФК «Рязань», и он намерен укреплять ряды футбольной дружины за счет собственных воспитанников. После этого вместо Аваляна появился Виктор Навоченко, а в тренерский штаб экс-хавбека «Рязань-Агрокомплекта» сезона 2004-2005 годов вошел многоопытный «рязанский Игнашевич».

ИСТОЧНИК KP.RU

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