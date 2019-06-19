2019-06-19T20:04:20+03:00
Экономика

В Рязани с начала года подешевела аренда жилья

Согласно исследованию рынка недвижимости, снять комнату на месяц в городе в среднем стоит чуть более 5 тысяч рублей
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский портал «Мир квартир», специализирующийся на аналитических исследованиях рынка недвижимости, обнаружил, что с начала 2019 года стоимость аренды жилья выросла в 26 городах страны, а в 42 городах – снизилась. К числу последних относится Рязань: снять квартиру у нас стало дешевле на 3,6%, средняя плата в месяц за отдельную комнату упала до 5 141 рубля.

В соседней с Рязань столице снимать комнату оказалось дороже всего – в среднем в Москве это стоит 17 454 рубля. На втором месте – Сочи: 14 720 рублей. Дешевле всего арендовать жилье в Сибири и на Дальнем востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью по-прежнему не потушен
В Рязани активисты создали петицию с требованием чистого воздуха
Прокуроры Рязани проверят «провальный капремонт»на улице Строителей
В Рязани между Приокским и Канищевым хотят построить спорткомплекс
В Рязанской области проведут российско-египетские военные маневры
Пикет против продажи лесного участка провели в центре Рязани
Рязанский экс-градоначальник содержался в ИВС с нарушениями
Районные рязанские больницы получат девять передвижных медицинских комплексов
Новая школа на Михайловском шоссе Рязани должна заработать через 6 лет
Против бывшего главы администрации Шилова возбудили уголовное дело
Под Рязанью во время военных учений на полигоне случился пожар
Жара пришла в Рязань минимум на три дня
Чиновники озаботились экологической ситуацией в Рязани
Появилось видео ДТП со скорой помощью – она ехала на красный сигнал светофора
Опубликован список рязанских районов, где в этом году появятся ФАПы
Парализованная инсультом рязанка вышла из ОКБ на своих ногах
В Скопинском районе назвали самые благоустроенные детсады
3 августа Рязань отпразднует День города
В Рязанском онкодиспансере появились инновационные диагностические приборы
Число безработных в Рязанской области стабильно растет
Осужденному в рязанской колонии передали наркотики в куске мяса
В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Под Рязанью произошло лобовое ДТП с участием мопеда и мотоцикла
Мост через Оку в Рязани в ближайшее время ремонтировать не будут