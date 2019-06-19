В Рязани с начала года подешевела аренда жилья

СЕГОДНЯ 20:04 2019-06-19T20:04:20+03:00

Согласно исследованию рынка недвижимости, снять комнату на месяц в городе в среднем стоит чуть более 5 тысяч рублей

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Российский портал «Мир квартир», специализирующийся на аналитических исследованиях рынка недвижимости, обнаружил, что с начала 2019 года стоимость аренды жилья выросла в 26 городах страны, а в 42 городах – снизилась. К числу последних относится Рязань: снять квартиру у нас стало дешевле на 3,6%, средняя плата в месяц за отдельную комнату упала до 5 141 рубля.

В соседней с Рязань столице снимать комнату оказалось дороже всего – в среднем в Москве это стоит 17 454 рубля. На втором месте – Сочи: 14 720 рублей. Дешевле всего арендовать жилье в Сибири и на Дальнем востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU