Рязанский экс-градоначальник содержался в ИВС с нарушениями

СЕГОДНЯ 19:12 2019-06-19T19:12:43+03:00

Вместе с несудимым Карабасовым в камере находился ранее отбывавший срок мужчина

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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, арестованного по резонансному делу о недостроенной детской площадке. Об этом «Интерфаксу сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

- Члены ОНК посетили Карабасова во время визита в изолятор временного содержания по СЗАО. Как удалось выяснить, с Карабасовым содержался ранее судимый мужчина. Мы обратили внимание руководства ИВС на законодательный запрет содержания ранее отбывавших с ранее несудимыми людьми, - отметил Мельников.

По его словам, Карабасов и его сокамерник находились вдвоем в трехместной камере. Бывший и.о. главы рязанской администрации никаких жалоб членам ОНК не высказал.

ИСТОЧНИК KP.RU