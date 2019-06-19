Рязанский экс-градоначальник содержался в ИВС с нарушениями
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, арестованного по резонансному делу о недостроенной детской площадке. Об этом «Интерфаксу сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.
- Члены ОНК посетили Карабасова во время визита в изолятор временного содержания по СЗАО. Как удалось выяснить, с Карабасовым содержался ранее судимый мужчина. Мы обратили внимание руководства ИВС на законодательный запрет содержания ранее отбывавших с ранее несудимыми людьми, - отметил Мельников.
По его словам, Карабасов и его сокамерник находились вдвоем в трехместной камере. Бывший и.о. главы рязанской администрации никаких жалоб членам ОНК не высказал.
ИСТОЧНИК KP.RU