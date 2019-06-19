2019-06-19T17:59:00+03:00
Общество

Новая школа на Михайловском шоссе Рязани должна заработать через 6 лет

По вместимости учреждение будет равно школе №75 в Песочне
Мария БЛИНОВА
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В Песочне школа хоть и большая, но заполнилась моментально. На Михайловском шоссе будет тоже самое: в новостройки заселилось много молодых семей.В Песочне школа хоть и большая, но заполнилась моментально. На Михайловском шоссе будет тоже самое: в новостройки заселилось много молодых семей.Фото: Константин МОГИЛИН
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Днем в среду, 19 июня, на странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте одна из жительниц облцентра напомнила о необходимости строительства новой школы на Михайловском шоссе. В этом районе Рязани несколько лет назад возвели целый ряд новостроек для военнослужащих.

Ответили рязанке из управления капитального строительства горадминистрации. По информации чиновников, строительство этого объекта заложено в региональную госпрограмму «Развитие образования на 2014-2025 годы». По существующему плану новая школа на Михайловском шоссе должна заработать в 2025 году.

Если ее из госпрограммы не вырежут и построят, то это будет довольно большая школа – на 1100 детей. Такую же пару лет назад возвели в Песочне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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