2019-06-19T14:25:32+03:00
Общество

3 августа Рязань отпразднует День города

Дата проведения праздника на последующий период может быть изменена
Иван АНТОНОВ
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. Фото из архива "КП-Рязань".. Фото из архива "КП-Рязань".
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Социальный комитет гордумы Рязани 19 июня обсудил дату празднования Дня города, предложенную чиновниками горадминистрации. Прозвучала дата 3 августа. Праздник традиционно совмещают с Днем ВДВ, напомнила начальник управления культуры Евгения Власова. Она рассказала, что на сей раз программу торжеств сформируют в связи с пожеланиями горожан – десять уже поступило.

И хотя депутаты проголосовали именно за этот день в календаре, спокойным обсуждение не выглядело. Народные избранники, в том числе вице-спикер Дмитрий Панкин, вспомнили о народе, который сам может выбрать любой день в году и обозначить его как День города. Логично, если дата будет каким-то образом вписана в историю Рязанского края – тут должны уже поработать историки.

- Хотя Рязань и столица ВДВ, но это только часть ее истории: совмещать многовековую историю города с несколькими десятилетиями как-то неэтично, - конкретизировал свою позицию для «КП» депутат Сергей Еремин. – У праздника десантников – своеобразные традиции и риторика; у Дня города должно быть больше величавости.

Депутаты признали, что возможный перенос празднования коснется следующего года, ведь уже сейчас идет подготовка к 3 августа, и согласовали именно эту дату. Утвердить решение социального комитета должна дума на общем заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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