В Рязанском онкодиспансере появились инновационные диагностические приборы

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-19T15:23:22+03:00

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В Рязанской области в рамках федерального нацпроекта «Здравоохранение» реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Одна из его задач – переоснастить профильные медучреждения инновационным оборудованием. Для этого из федерального бюджета всего направлено 246 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

И первые контракты уже заключены. Для Рязанского онкодиспансера приобретено такое инновационное диагностическое оборудование как видеобронхоскопы, видеогастроскопы и видеоколоноскопы высокой четкости. Сумма контракта – 17 с половиной миллионов рублей. В будущем, кроме всего прочего, в онкологическую клинику планируют поставить роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU