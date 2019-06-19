В центре Рязани сбили 12-летнюю скейтбордистку

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-19T13:23:14+03:00

С травмами ее отправили в больницу

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Днем во вторник, 18 июня, в центре Рязани сбили школьницу, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Авария произошла около 13:25 на улице Дзержинского.

На регулируемом пешеходном переходе 43-летний мужчина на легковушке Chevrolet Cobalt сбил 12-летнюю девочку, ехавшую по «зебре» на скейтборде. Школьница в итоге с травмами отправлена в медучреждение.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Инспекторы поймали четырех пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU