2019-06-18T14:50:32+03:00
Политика

Дмитрий Медведев направил телеграмму Рязанскому музею-заповеднику

Премьер-министр поздравил учреждение со 135-летием
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дмитрий Медведев направил телеграмму коллективу Рязанского историко-архитектурного музея заповедника. В ней – поздравления от имени премьер-министра со 135-летием учреждения, пожелания «крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего».

- Этот великолепный ансамбль хранит память о многих знаковых событиях российской истории. За время своего существования он превратился в крупнейший музей региона, а его богатые коллекции и интересные выставки привлекают туристов из разных уголков нашей страны, - говорится в тексте послания.

Глава правительства отметил научно-исследовательскую деятельность и просветительские проекты музейщиков, организуемые ими акции под открытым небом, активное использование современных технологий. О коллективе он отозвался как о «настоящих профессионалах, которые сохраняют и возрождают уникальные экспонаты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе рязанской сахарной компании
В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Рязанский предприниматель скрыл миллион налогов
В среду столбики термометров в Рязанской области двинутся вверх
Появилось видео жесткой аварии на Московском шоссе
Субботний праздник в Рязани отменят из-за Дня памяти и скорби
Из рязанских рыболовных магазинов изъяли запрещенные орудия лова
На рязанской дороге врезавшаяся в лося иномарка превратилась в груду металла
Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин вошел в дюжину лучших пилотов страны
Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов
Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Татьяна Баринова
На окраине Рязани полицейские обнаружили наркопритон
Качество воды в одном из рязанских районов угрожает здоровью людей
Рязанец стал чемпионом России по гиревому спорту
Молодые врачи Рязани заложили капсулу времени с письмом к будущим коллегам
Под Рязанью возле реки нашли свалку опасных отходов
На рязанской трассе задержали водителя, угрожавшего оружием оператору «треноги»
Обливший и поджегший приятеля рязанец случайно запалил еще и свой дом
Водитель, снесший на улице Есенина несколько метров ограждения, не пострадал
На рязанской дороге фура MAN сбила 11-летнего ребенка
Аудиторы проверят обоснованность затрат на ремонт солотчинского моста
Рязанскую колбасу признали небезопасной из-за сальмонелл