Дмитрий Медведев направил телеграмму Рязанскому музею-заповеднику

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-18T14:50:32+03:00

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Дмитрий Медведев направил телеграмму коллективу Рязанского историко-архитектурного музея заповедника. В ней – поздравления от имени премьер-министра со 135-летием учреждения, пожелания «крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего».

- Этот великолепный ансамбль хранит память о многих знаковых событиях российской истории. За время своего существования он превратился в крупнейший музей региона, а его богатые коллекции и интересные выставки привлекают туристов из разных уголков нашей страны, - говорится в тексте послания.

Глава правительства отметил научно-исследовательскую деятельность и просветительские проекты музейщиков, организуемые ими акции под открытым небом, активное использование современных технологий. О коллективе он отозвался как о «настоящих профессионалах, которые сохраняют и возрождают уникальные экспонаты».

ИСТОЧНИК KP.RU