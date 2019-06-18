Дмитрий Медведев направил телеграмму Рязанскому музею-заповеднику
Дмитрий Медведев направил телеграмму коллективу Рязанского историко-архитектурного музея заповедника. В ней – поздравления от имени премьер-министра со 135-летием учреждения, пожелания «крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего».
- Этот великолепный ансамбль хранит память о многих знаковых событиях российской истории. За время своего существования он превратился в крупнейший музей региона, а его богатые коллекции и интересные выставки привлекают туристов из разных уголков нашей страны, - говорится в тексте послания.
Глава правительства отметил научно-исследовательскую деятельность и просветительские проекты музейщиков, организуемые ими акции под открытым небом, активное использование современных технологий. О коллективе он отозвался как о «настоящих профессионалах, которые сохраняют и возрождают уникальные экспонаты».
ИСТОЧНИК KP.RU