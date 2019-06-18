На рязанской дороге фура MAN сбила 11-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-18T10:43:34+03:00

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В понедельник, 17 июня, в Рязанской области сбили юного пешехода. Авария произошла около 12 часов на 329 километре федеральной трассы М-5 «Урал» – в Путятинском районе около села Караулово, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Водитель из Самарской области на грузовике MAN с полуприцепом наехал на 11-летнего мальчика. По предварительной информации, школьник перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП юный житель села Караулово получил травмы – его госпитализировали в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU