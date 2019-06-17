Главным тренером ФК «Рязань» стал бывший игрок «Агрокомплекта»

СЕГОДНЯ 20:19 2019-06-17T20:19:04+03:00

Какие задачи поставлены перед новым главным тренером пока неизвестно. Можно лишь сказать, что это точно не выход в ФНЛ. Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

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17 июня контракт с ФК «Рязань» в качестве главного тренера подписал Виктор Навоченко, сообщает клубная пресс-служба. Уже завтра нового наставника представят коллективу.

Виктор Навоченко хорошо знаком рязанским болельщикам. В сезонах 2004 и 2005 годов он защищал цвета команды «Рязань-Агрокомплект». За два года он провел 28 матчей и забил один гол. Кстати, двое игроков из состава тех лет и сейчас в команде — Юрий Кулешов и Сергей Зайцев. А Олег Елисеев только недавно завершил карьеру.

В качестве главного тренера Виктор Навоченко несколько лет руководил тверской «Волгой», возглавлял белгородский «Энергомаш». В минувшем сезоне Навоченко входил в тренерский штаб курского «Авангарда».

СКАЗАНО

Несколько лет назад в одном из интервью на вопрос, как привлечь болельщиков на стадион, Виктор Навоченко сказал:

«Надо играть хорошо и рекламировать все это дело, делать из футбола шоу. Зрителей надо завлекать на трибуны. Интерес надо подогревать, чтобы они ходили на футбол, как в кино, театр или цирк. Порядок на трибунах навести, чтобы с детьми можно было приходить». Возможно, руководство ФК «Рязань» прочитает и прислушается к мнению теперь уже своего главного тренера.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Навоченко родился 21 августа 1970 года. Воспитанник белгородской школы футбола, полузащитник, мастер спорта России.

За карьеру игрока выступал за «Металлург» из Старого Оскола, «Энергомаш» и «Салют» из Белгорода, калининградскую «Балтику», «Факел-Воронеж», камышинский «Текстильщик», ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU