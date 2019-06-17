В Рязани установят три площадки – спортивно-игровые и детскую
Объекты будут расположены в Недостоево, на улицах Новоселов и Пойменной
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Определены победители трех аукционов на установку в Рязани двух спортивно-игровых и одной детской площадки на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Заказчиком выступило городское управление благоустройства.
ИП Агафонова О.А. выступит подрядчиком на объектах в поселке Недостоево (конкретное место не указано) и на улице Новоселов, вблизи домов 3 и 5/1. В обоих случаях помимо детского игрового оборудования будут установлены уличные тренажеры.
ООО «Атрикс 62» будет ответственно за установку детской площадки с игровым комплексом и навесом на улице Пойменной.
ИСТОЧНИК KP.RU