В Рязани установят три площадки – спортивно-игровые и детскую

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-17T12:16:01+03:00

Объекты будут расположены в Недостоево, на улицах Новоселов и Пойменной

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Определены победители трех аукционов на установку в Рязани двух спортивно-игровых и одной детской площадки на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Заказчиком выступило городское управление благоустройства.

ИП Агафонова О.А. выступит подрядчиком на объектах в поселке Недостоево (конкретное место не указано) и на улице Новоселов, вблизи домов 3 и 5/1. В обоих случаях помимо детского игрового оборудования будут установлены уличные тренажеры.

ООО «Атрикс 62» будет ответственно за установку детской площадки с игровым комплексом и навесом на улице Пойменной.

ИСТОЧНИК KP.RU