Территория вокруг вокзала Рязань-1 попала под инспекционную проверку чиновников

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-16T09:39:24+03:00

Елена Сорокина осмотрела здание вокзала и раздала несколько поручений.

И.о. главы городской администрации поручила подчиненным нанести свежую разметку, поправить знаки и лучше убираться

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15 июня и.о. главы городской администрации Елена Сорокина осмотрела здание железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающую к нему территорию, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В этом году здание железнодорожного вокзала Рязань-1 оборудовали архитектурной подсветкой. Все технические вопросы решили сотрудники префектуры вместе с администрацией вокзала, а все монтажные работы выполнили специалисты РГРЭС.

На прилегающей к вокзалу территории нанесут новую разметку.

После проверки Сорокина поручила тщательнее убирать прилегающую территорию вокзала, относящуюся к ведению дирекции благоустройства, поправить дорожные знаки и нанести свежую разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU