Территория вокруг вокзала Рязань-1 попала под инспекционную проверку чиновников
15 июня и.о. главы городской администрации Елена Сорокина осмотрела здание железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающую к нему территорию, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В этом году здание железнодорожного вокзала Рязань-1 оборудовали архитектурной подсветкой. Все технические вопросы решили сотрудники префектуры вместе с администрацией вокзала, а все монтажные работы выполнили специалисты РГРЭС.
На прилегающей к вокзалу территории нанесут новую разметку.
После проверки Сорокина поручила тщательнее убирать прилегающую территорию вокзала, относящуюся к ведению дирекции благоустройства, поправить дорожные знаки и нанести свежую разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU