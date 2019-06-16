2019-06-16T09:39:24+03:00
Общество

Территория вокруг вокзала Рязань-1 попала под инспекционную проверку чиновников

И.о. главы городской администрации поручила подчиненным нанести свежую разметку, поправить знаки и лучше убираться
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Елена Сорокина осмотрела здание вокзала и раздала несколько поручений.Елена Сорокина осмотрела здание вокзала и раздала несколько поручений.
Изменить размер текста:

15 июня и.о. главы городской администрации Елена Сорокина осмотрела здание железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающую к нему территорию, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В этом году здание железнодорожного вокзала Рязань-1 оборудовали архитектурной подсветкой. Все технические вопросы решили сотрудники префектуры вместе с администрацией вокзала, а все монтажные работы выполнили специалисты РГРЭС.

На прилегающей к вокзалу территории нанесут новую разметку.

На прилегающей к вокзалу территории нанесут новую разметку.

После проверки Сорокина поручила тщательнее убирать прилегающую территорию вокзала, относящуюся к ведению дирекции благоустройства, поправить дорожные знаки и нанести свежую разметку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В память о посещении Рязани Николаем II на вокзале открыли мемориальную доску

В Рязанской губернии император бывал четыре раза (подробнее).

На вокзале «Рязань-1» установили пандус

Это сделали после проверки прокуратуры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани произошло серьезное ДТП: от удара Mercedes вылетел на тротуар
В воскресенье в Рязанской области заметно потеплеет
В Рязанской области осудили водителя, по вине которого погибли три человека
По просьбе рязанцев свет на одной из спортплощадок будут выключать пораньше
Отключать газ в двух районах Рязанской области пока не будут
В центре Рязани загорелось деревянное здание – именно здесь хотят построить офисный центр
В Рязани мусор будут собирать в полуподземные контейнеры
Ночью на пожаре в рязанском селе погиб человек и сгорели три строения
Попав в артерию, молодого рязанца убили одним ударом
В Рязани ищут пропавшего еще десять дней назад мужчину
ФК «Рязань» не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном
Прокуратура проверила действия бывшего мэра рязанского города Рыбное
Рязанские врачи и медсестры готовы к профессиональному празднику
На рязанской дороге водитель «Газели» уснул за рулем – машина оказалась на встречке
Новым зампредом правительства Рязанской области стал выходец из нефтяной отрасли
Михайловский район останется без газа почти на неделю
С понедельника горячую воду отключат еще на семи улицах Рязани
Рязанскую теплосеть оштрафовали почти на 200 тысяч рублей
Опубликованы расценки услуг для кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы
В Захаровском районе на шесть дней отключат газ
«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани
Прокуратура помогла получить задержанную заплату 60 рязанцам
В ближайшие сутки рязанцам обещают дожди с грозами
Ресторан «БУФЕТЪ» берет на себя организацию всего свадебного торжества
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками из Рязани