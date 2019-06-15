В воскресенье в Рязанской области заметно потеплеет
Но ночью будет еще очень прохладно
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 июня.
По информации синоптиков в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь – осадки до 2 мм. В отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до +7…+12°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С.
ИСТОЧНИК KP.RU