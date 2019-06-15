2019-06-15T18:05:35+03:00
Общество

В воскресенье в Рязанской области заметно потеплеет

Но ночью будет еще очень прохладно
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 июня.

По информации синоптиков в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь – осадки до 2 мм. В отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до +7…+12°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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