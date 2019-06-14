Прокуратура помогла получить задержанную заплату 60 рязанцам
Акционерное общество задолжало своим сотрудникам в общей сложности более 2 млн рублей
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Прокуратура Рязанской области сообщила, что после ее представления одно из акционерных обществ, задолжавшее своим работникам более 2,3 млн руб., расплатилось с ними.
Промышленная организация, работающая в Рязани, еще весной прекратила выплачивать сотрудникам заработную плату. В общей сложности был не выполнен контракт с 60 гражданами.
Прокуратурой было внесено представление главе акционерного общества с целью устранения им нарушений. Работодателям пришлось расплатиться с работниками, а директору еще и заплатить штраф в 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU